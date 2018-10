Hapsatou Sy dépose plainte contre Eric Zemmour après la polémique dans l'émission de Thierry Ardisson

Selon des informations de Libération, sous la section Checknews, Hapsatou Sy et son avocat, maître Eric-Dupond-Moretti, vont bien porter plainte contre Eric Zemmour après la polémique sur le plateau de l'émission de Thierry Ardisson, "Les Terriens du dimanche".

La plainte sera déposée pour "injure à caractère racial".

D'après la rédaction du Huffington Post, Hapsatou Sy a annoncé qu'elle allait bien porter plainte contre Eric Zemmour.

Selon la chroniqueuse, "ce n'est plus qu'une question d'heures".

L'ancienne membre des "mercenaires" du dimanche de Thierry Ardisson sur C8 vient de lancer sa web-télé, HapsatouSy TV.

La chaîne parlera de la mode et de beauté.

Le 16 septembre dernier, une vive altercation a opposé Hapsatou Sy et Eric Zemmour dans le cadre de l'émission dominicale. Une séquence polémique avait été coupée au montage. L'auteur du "Suicide Français" avait reproché aux parents de la chroniqueuse l'attribution de son prénom, Hapsatou et non "Corinne". Pour Eric Zemmour, le prénom de la jeune femme était "une insulte à la France".

Hapsatou Sy a quitté l'émission de Thierry Ardisson depuis la polémique. La chroniqueuse a précisé au Huffington Post qu'elle attendait ces dernières semaines "un dernier élément pour que le dossier soit complet" avant de porter plainte.