François Hollande aurait voulu être une star de l'équipe de France de football

Ah, le foot et les présidents. Si Jacques Chirac n'appréciait que très modérément le sport, il est de notoriété publique que Nicolas Sarkozy est un grand fan du PSG été, tandis que l'actuel locataire de l'Elysée penche lui pour le club rival, l'Olympique de Marseille. Et François Hollande ? Le désormais ex-chef de l'Etat n'a jamais caché son attirance pour le ballon rond… une passion dont il aurait même voulu faire un travail.

Interrogé par Jacques Vendroux, sur France Info, l'ancien président confie ses rêves d'enfant. Petit, il aurait rêvé de faire partie de l'équipe de France de football. "On n'arrive pas toujours à l'ambition qui était celle de sa jeunesse", a-t-il expliqué. "Il faut faire des compromis.

Alors ne pouvant pas devenir avant-centre de l'équipe de France, j'ai choisi d'être président de la République" ironise-t-il..

Et de reprendre : "Je mesure bien l'écart entre ce rêve et la réalité, mais je plaisante parce que c'était un rêve d'enfant. À un moment, il faut savoir qu'on n'a pas forcément la technique qui correspond à son ambition. En revanche, servir son pays, il n'y a pas plus beau mandat". Et maintenant qu'il n'a plus de pays à gérer, l'ex-chef de l'Etat va pouvoir travailler un peu sa technique en mouvement.