FIAC : une sculpture de 12 mètres de haut représentant une levrette ne sera pas exposée dans le jardin des Tuileries

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ligue 1: Silva et Alves sur le banc du PSG, Draxler titulaire face à Bordeaux

Des policiers ouvrent le feu sur un militaire à Châtelineau: l’ex-militaire avait brandi une arme, le procureur du Roi donne plus de détails (vidéo)

Géants: fillette et grand-mère ont pris l'air

En savoir plus

. @FIAC : l’œuvre #Domestikator , du Néerlandais #VanLieshout , retoquée pour sa connotation sexuelle - https://t.co/3zqnnNcBJm by @RoxanaAzimi

Dans un courrier adressé à la FIAC le 26 septembre, le président du Louvre, Jean-Luc Martinez, explique que "des légendes sur Internet circulent et attribuent à cette œuvre une vision trop brutale qui risque d’être mal perçue par notre public traditionnel du jardin des Tuileries." En outre, elle devait être installée près d'un jardin d'enfants. Joop Van Lieshout estime, lui, qu'à Bochum, "es gens y ont vu quelque chose de drôle mais pas décadent. Et si des enfants y voient quelque chose de sexuel, c’est qu’ils sont en âge de le voir."

Cette oeuvre de 12 mètres de haut, érigée à Bochum, en Allemagne, en 2015, a été refusée par la direction du Louvre, à cause de son caractère sexuel.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres