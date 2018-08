Et pendant ce temps-là, Kaaris et Booba se battent à Orly

Booba, 41 ans et Kaaris, 38 ans, sont de grands enfants. Et dans leur cour de récréation, ils sont ennemis. Jusqu'ici, ils en restaient aux noms d'oiseaux et autres grossieretés au niveau de leur art. Les deux rappeurs ont cependant passé un cap ce 1er août. Le hasard (ou la volonté d'en découdre une bonne fois pour toute) a voulu qu'ils se croisent dans les couloirs d'Orly. Et c'est là près des boutiques de Duty Free et autres marchands de journaux qu'ils ont jugé bon de se battre. Chacun accompagné de sa bande, les deux hommes ont semé la destruction et la panique, s'en prenant même aux forces de l'ordre qui, en sous nombre, ont préféré battre en retraite.

Les voyageurs, effrayés, ont réussi à immortaliser ce moment de grande bêtise.

Les deux rappeurs, dont l'affrontement a entrainé la fermeture du Hall 1 d'embarquement, ont été placés en garde à vue.