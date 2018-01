L'émission "Burger Quiz" va faire son retour sur TMC

Le jeu "Burger Quiz", présenté sur Canal + en 2000-2001 par Alain Chabat, devrait faire son retour sur TMC, annoncent Le Parisien et Puremédias. Résolument potache, Burger Quiz n'avait eu droit qu'à une seule saison mais avait marqué toute une génération.

La société de production R&G travaillerait à son retour sur la chaîne du groupe TF1, dans une formule remaniée. "Le Parisien" indique que la chaîne aimerait diffuser cette nouvelle version sur le principe d'une animation tournante, avec un animateur différent à chaque fois.

Selon Puremédias, elle aurait dans un premier temps plutôt imaginé la confier à Bertrand Chameroy.

La case de l'avant-soirée de TMC étant occupée à plein du temps du lundi au vendredi par "Quotidien", "Burger Quiz" serait diffusé le weekend.

Pour rappel, ce jeu opposait deux équipes, les "Mayonnaise" et les "Ketchup", composées d'un candidat anonyme et de deux célébrités invitées dans un décor de fast-food. Les candidats devaient répondre à des questions plus ou moins loufoques dans une série d'épreuve, avant d'accéder à la finale, "Le Burger de la mort", où de gros lots étaient en jeu.