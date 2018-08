Eddy Mitchell se lâche : Johnny Hallyday, "La La Land" et Jean-Luc Godard en prennent pour leur grade

Au détour d'une longue interview au JDD consacrée à sa passion du cinéma, Eddy Mitchell n'y va pas de main morte et dézingue à tout va. Le chanteur, également acteur, et qui a présenté de 1982 à 1998 l'émission La dernière séance, qui introduisait des classiques du cinéma, prend d'abord pour cible "La La Land", en répondant à une question sur les comédies musicales.

Pour lui, la comédie musicale "se résume à Fred Astaire, un peu Gene Kelly et après, bonsoir! Et ne me parlez pas de La La Land, de Damien Chazelle, cet immense nanar. Le film m'a fait mourir de rire : Emma Stone est moche comme un pou, Ryan Gosling a les pieds plats, critique le chanteur. On n'espère qu'une chose : qu'ils ne fassent pas d'enfants !"

Il tacle aussi le réalisateur Jean-Luc Godard.

"Si cet homme fait du cinéma, alors moi je suis la femme à barbe", dit-il. Selon lui, Godard n'a d'autre qualité que "d’avoir inventé l’ellipse. Pour le reste, Godard, c’est un compte en banque en Suisse."

Même son ami Johnny Hallyday en prend un peu pour son grade, mais de manière plus sympathique, forcément. "Johnny était un acteur plutôt laborieux, pas franchement sûr de lui mais travailleur. Un mélange entre Sim et Gary Cooper, et un disciple de l'Actors Studio. Elle me fait bien rigoler, moi, cette technique de jeu : pour réussir à dire "bonjour", il faut passer dix ans à se triturer les lèvres en écoutant sa petite voix intérieure…"

"Johnny, les films et moi, ça faisait trois ! Lui était fan de blockbusters façon Transformers, moi je préfère Elia Kazan [réalisateur, entre autres, de Sur les quais et A l’est d’Eden]", détaille-t-il.