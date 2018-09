Disney promet de prendre plus de temps pour faire ses prochains Star Wars

Depuis l'arrivée de Disney aux commandes et la sortie de l'épisode 7 de Star Wars (Le réveil de la Force) en 2015, il y a déjà eu trois nouveaux opus : le numéro 8 d'abord, avec "Les derniers jedis", et deux hors série avec "Rogue One" et "Solo". Soit plus d'un film par an. Et ce n'est pas fini, puisque la sortie du numéro 9, troisième et dernier pièce de la nouvelle trilogie est prévue pour 2019.

Cependant, il semble que Disney ai décidé de ralentir le rythme de production. Le patron Bob Iger reconnaît être allé un peu "trop vite". Il a déclaré qu'il fallait s'attendre désormais à un "ralentissement". Sage décision tu a pris, jeune padawan.