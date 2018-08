Deux personnes âgées s'échappent de leur maison de retraite pour aller à un festival de métal

Deux Allemands résidant dans une maison de retraites ont déjoué la vigilance des gardiens, la nuit venue, pour se rendre... au Wacken Open Air, le plus grand festival de heavy metal du monde. A l'affiche cette année - les initiés apprécieront - se retrouvaient Danzig, Judas Priest, Hatebreed, In Flammes, Running Wild ou Arch Enemy. Pendant quatre jours, les plus grands groupes du métal se succèdent sur scène, dans une ambiance survoltée. Un événement que les deux retraités ne souhaitaient pas rater.

Se rendant compte de l'absence des deux hommes, la maison de retraite a prévenu la police.

C'est à 3 heures du matin que les deux "métalleux" ont enfin été retrouvés, "étourdis et désorientés", au milieu de la foule du Waken Open Air. Les deux hommes ne voulaient pas quitter le festival, et la police a du les escorter jusqu'à la maison de retraite avec l'aide d'un taxi et d'une voiture de patrouille.