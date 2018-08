Emmanuel Macron se défend d'avoir favorisé la nomination de Philippe Besson au poste de consul de France à Los Angeles

Le président de la République s'est défendu ce jeudi de tout "copinage" dans le cadre du dossier de la nomination de l'écrivain Philippe Besson au consulat général de France à Los Angeles.

Emmanuel Macron a indiqué que ce choix était en réalité conforme à une "tradition" française d'écrivains diplomates. Le président en appelle à revenir "à la raison".

"Il n'y a chez moi aucun copinage pour service rendu (...) Je souhaite et je continuerai à ouvrir l'ensemble des postes de responsabilité de l'administration, en particulier de la haute fonction publique, à des gens de talent et de mérite venant d'autres horizons et encore davantage qu'on ne l'a fait jusqu'alors".

La nouvelle de la nomination de Philippe Besson aux Etats-Unis avait été dévoilée par la rédaction du Monde. Par le passé, Jean-Christophe Ruffin avait notamment été ambassadeur au Sénégal sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Cette nomination est autorisée par un décret du 3 août. Une série de postes de consuls a donc été ouverte à des personnalités non diplomates de métier.