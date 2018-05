Le casting ahurissant du prochain Tarantino continue de s'étoffer

On savait que le casting de "Once Upon a Time in Hollywood" serait très costaud. Il commence tout simplement à devenir 5 étoiles. Pour son prochain long-métrage, le 9e, Quentin Tarantino avait déjà prévu de rassembler deux poids lourds du cinéma américain : Leonardo Di Caprio et Brad Pitt. Mais le projet continue de s’étoffer. Après des mois de spéculation, il a été confirmé que l’actrice australienne Margot Robbie sera également de l’aventure. Elle devrait jouer le rôle de Sharon Tate, l’épouse de Roman Polanski, qui fut tuée en 1969 par la secte créée par Charles Manson.

Le long métrage, qui aura donc pour cadre la Californie en 1969, reviendra sur les atrocités de la "famille Manson".

Des habitués de l'univers de Quentin Tarantino – et pas des moindres - sont également prévus pour des rôles plus secondaires : Tim Roth, Michael Madsen et Kurt Russell. Le tournage de "Once Upon a Time in Hollywood", produit par Sony, devrait démarrer sous peu. La sortie en salles de Once Upon a Time in Hollywood est annoncée pour le 9 août 2019 outre-Atlantique, sans date de sortie en France pour l’instant.