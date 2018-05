Cannes 2018 : L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam sera bien projeté en clôture

L'ancien membre des Monthy Python vient donc de remporter un round immportant dans le cadre de son combat judiciaire face au producteur Paulo Branco, qui était opposé à la présentation du film sur la Croisette. L'homme qui tua Don Quichotte, le projet d'adaptation libre de l'œuvre de Cervantes, sera donc bien projeté au Festival de Cannes. Ce nouveau film avec Adam Driver, Jonathan Pryce, Sergi Lopez ou bien encore Rossy de Palma intervient après le projet inachevé Lost In La Mancha avec Jean Rochefort et Johnny Depp.

La justice française vient d'autoriser, ce mercredi 9 mai, la projection du film en clôture de la 71e édition du Festival.

Cette séance exceptionnelle est prévue pour le 19 mai. Le long-métrage sortira le même jour en France. L'homme qui tua Don Quichotte sera distribué par Ocean Films dans l'Hexagone. Thierry Frémaux a dévoilé cette nouvelle, en direct, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture d'Un Certain Regard.

La bataille entre Terry Gilliam et le producteur Paulo Branco concernait les droits du film et son exploitation. Selon des précisions de l'un des avocats du producteur portugais, la projection du film sera accompagnée d'un avertissement rappelant que les droits sont contestés.

Terry Gilliam a lancé une procédure pour faire résilier le contrat de cession de ses droits à Paulo Branco. En mai 2017 la justice française s'est prononcée en première instance en faveur du producteur. Une décision contestée par le réalisateur qui a fait appel. Le jugement final est attendu le 15 juin.

L'ancien Monty Python, âgé de 77 ans, a été victime d’un AVC, ce week-end à Londres. Selon des informations de Nice Matin, le réalisateur de Brazil va mieux. Il va devoir se reposer dans les prochains jours. Il a tenu néanmoins à rassurer les organisateurs du Festival de Cannes. Terry Gilliam sera bien sur la Croisette pour la projection de L'Homme qui tua Don Quichotte, le 19 mai prochain.

Selon des informations d'Indiewire, Amazon Studios, qui avait acquis les droits du film pour sa diffusion aux Etats-Unis, vient de se retirer du projet. Terry Gilliam fait donc face à un nouveau coup dur pour la distribution du film aux USA. Il pourrait trouver une solution éventuellement sur le marché du film à Cannes !

Message et photo de Terry Gilliam reçus à l'instant : "Pas encore mort. Je viens à Cannes." / Just got a message and picture from Terry Gilliam: "Not dead yet. We are coming to Cannes." pic.twitter.com/1cU661fzsw

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 9 mai 2018