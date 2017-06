Beyoncé a accouché de jumeaux

La chanteuse Beyoncé, en couple avec le rappeur Jay-Z depuis 2002, a accouché jeudi ou vendredi de jumeaux, rapportent ce weekend plusieurs médias américains. Une source proche du couple a déclaré au magazine People : "Bey et Jay sont ravis et ont commencé à partager la nouvelle avec leur famille et leurs amis les plus proches."

Selon le site E!, le couple aurait été vu à l'hôpital UCLA Medical Center de Los Angeles jeudi. Une femme a aussi été aperçue vendredi arrivant à l'hôpital avec des ballons sur lesquels étaient inscrits "bébé fille" et "bébé garçon".

La naissance n'a pas été confirmée par le couple de stars, qui avait mis en scène l'annonce de la grossesse de Beyoncé sur Instagram, mais sans préciser le sexe des enfants.

Le couple est déjà parents de la petite Blue Ivy, âgée de 5 ans.