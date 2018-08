Aurore Bergé milite pour avoir des chats à l'Assemblée nationale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bedoui réitère la disposition de l'Algérie à échanger les expériences et les programmes de coopération avec la Mauritanie

Caf-C2 : V Club bat RAJA et se qualifie pour les quarts de finale

Sous l'effet de la sécheresse et de la crise turque, le prix du bétail recule

Travail dominical. Des députés LREM veulent « aller plus loin »

Après tout, deux félins, Nomi et Noé, ont été adoptés en décembre par le Quai d'Orsay pour lutter contre la prolifération des rongeurs dans les bâtiments. Pourquoi pas ailleurs ?

Dans cet entretien, elle explique qu'au Palais-Bourbon, les animaux ne sont pas les bienvenus. D'ailleurs, sa collègue Olivia Grégoire, qui adore son chien, s’est vu refuser sa demande d’autorisation de l’emmener avec elle dans son bureau. Mais si Aurore Bergé veut introduire le chat dans les lieux de pouvoirs, ce n'est pas (seulement) par plaisir, mais plutôt pour une raison prosaïque : "On est quelques-uns à militer pour en avoir car il y a beaucoup trop de souris à l'Assemblée", dit-elle.

Le lobby félin a trouvé sa porte-parole... Et elle est députée ! Dans une interview accordée à Paris Match, en kiosque jeudi 16 août mais publiée sur le site Internet du magazine ce dimanche, Aurore Bergé explique pour la présence de chats dans les couloirs de l'Elysée et de l'Assemblée nationale.

