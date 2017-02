Angelina Jolie fustige la politique de Donald Trump et prend la défense des réfugiés

Dans une tribune publiée jeudi 2 février par le New York Times, Angelina jolie a condamné, à l'instar de nombreuses personnalités du monde artistique et culturel, le décret signé par Donald Trump interdisant temporairement l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de sept pays (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen).

"Les réfugiés sont des hommes, des femmes et des enfants pris dans la folie de la guerre, persécutés. Loin d'être des terroristes, ils sont souvent victimes du terrorisme eux-mêmes", écrit l'actrice.

"Je suis fière de l'histoire de notre pays, qui a donné un toit aux personnes vulnérables.

Les Américains ont fait couler du sang afin de défendre l'idée que les droits de l'homme transcendent la culture, la géographie, l'origine ethnique et la religion. La décision de suspendre aux réfugiés le droit d'accès aux États-Unis et de refuser l'entrée aux citoyens venant de sept pays majoritairement musulmans a choqué nos amis à travers le monde (…) Si nous envoyons un message qui stipule qu'il est acceptable de fermer les portes aux réfugiés ou de les discriminer sur la base de leur religion, nous jouons avec le feu", s'inquiète-t-elle également.