L'ancien ministre Éric Besson va devenir le patron d'un club de football

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Chine : 16 morts et 10 disparus suite aux inondations dans le sud

Wimbledon : Herbert et Tsonga vite qualifiés

Procès d'un homme accusé d'avoir tué sa femme et égorgé ses enfants

On connaissait les chemins qui menaient du sport à la politique. L'inverse est également possible, il semblerait. Selon des informations du journal Le Parisien, Eric Besson, ancien ministre de l'Identité nationale puis de l'Industrie durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, devrait devenir le nouveau dirigeant du club de football du Blanc-Mesnil.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres