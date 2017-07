Algérie : des femmes lancent une révolution des bikinis à la plage

Des femmes algériennes organisent depuis le début du mois de juillet des sorties à la plage en bikini. Partant du postulat que l'union fait la force, elles sont se regroupées sur un groupe Facebook secret pour organiser des virées au bord de l'eau à plusieurs. Elles étaient 50 au début du groupe et sont désormais 3600.

La raison de leur combat : le harcèlement sexuel et moral qui sévit dans ce pays musulman.

La femme de 27 ans à l'origine du mouvement explique qu'elle a eu cette idée après s'être rendue à la plage et avoir eu peur d'ôter ses vêtements. "Le but n’est pas de faire du bruit et encore moins de faire le buzz", déclare Sara, "mais de changer la société profondément et en douceur. Ceci ne pourra se faire qu’en habituant des milliers de voyeurs à ce qu’ils considèrent encore comme étant interdit."

"Nager en habit de plage à la plage ne devrait pas être un exploit et encore moins choquer", ajoute la jeune femme.

Grazia indique que de nombreuses femmes d'une cinquantaine d'années ont rejoint le mouvement. "Elles ont connu une liberté à la plage, que n'a jamais eue la jeune génération", commente à Grazia Lilia Mechakra, journaliste du Provincial, un quotidien algérien.

Pour Sara, enfiler un bikini "ne devrait pas être un exploit et encore moins choquer".

Mes copines bonoises sont sur la place. .Ne lâchez rien, fière de ma ville. Annaba ❤❤👄 pic.twitter.com/Mg7Sa5eE7X — MorganToMe (@Morgan2Me) 12 juillet 2017