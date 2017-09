Albert Dupontel va devoir quitter l'hôtel particulier qu'il louait pour 1200 euros par mois

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

D'Alicante à Marseille via Alger : l'histoire d'un des derniers pastis "made in Marseille"

Arsenal-Cologne: chaos, confusion et enquêtes

Ariège : des hommes armés et masqués menacent de rouvrir la chasse à l'ours, une enquête ouverte

Un loyer de 1200 euros, à Paris, correspond à un joli 3 pièce. Pour le même tarif, le cinéaste Albert Dupontel bénéficiait lui, d'un hôtel particulier de 1000m², classé monument historique et installé dans le 17ème arrondissement. Il y avait installé sa boîte de production depuis 2012.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres