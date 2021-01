Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, alerte sur la question de l'approvisionnement des vaccins pour l'hiver prochain

Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, était interrogé ce vendredi sur les ondes de RTL. Il a notamment évoqué les difficultés d'approvisionnement du vaccin contre la Covid-19.

Cette situation et le dossier de l'acheminement des doses à l'échelle de l'Europe et de la France pourraient avoir des répercussions notamment sur l'hiver 2021- 2022, selon Stéphane Bancel, le PDG de Moderna. Il a invité le gouvernement à prendre d'ores et déjà des décisions pour les doses pour la gestion du stock pour l'hiver prochain.

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont dévoilé les nouvelles étapes de la campagne de vaccination en France lors de leur conférecne de presse ce jeudi.