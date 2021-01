Madrid connait des chutes de neige historiques

La tempête Filomena a recouvert certaines parties de l'Espagne de neige abondante, et la moitié du pays est en alerte rouge ce samedi 9 janvier, de nouvelles chutes de neige étant prévues. Madrid, l'une des régions les plus touchées, devrait recevoir jusqu'à 20 cm de neige aujourd'hui, après avoir déjà été bloquée vendredi par les premiers flocons. Les médias locaux décrivent ces chutes de neiges comme les plus importantes depuis au moins 40 ans. L'agence météorologique AEMET a de son côté décrit des chutes de neige "exceptionnelles et probablement historiques".

L'aéroport de la ville a été fermé, ainsi que plusieurs routes.