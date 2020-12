Grande conjonction : ce lundi, les planètes Jupiter et Saturne ont rendez-vous dans le ciel

Les astronomes professionnels et amateurs auront - à condition que la météo soit de la partie - les yeux tournés vers le sud-ouest, ce lundi 21 décembre, à 19h22. Les planètes Jupiter et Saturne vont en effet se croiser dans le ciel, donnant l'illusion de ne fait plus qu'une. Ce phénomène, appelé la "grande conjonction", se déroule une fois tous les vingt ans. Cerise sur le gâteau : en cette année 2020, les deux planètes seront au plus près de la Terre, une conjonction qui a eu lieu pour la dernière fois en 1623.