Paris : la vidéo impressionnante d'une razzia dans une boutique de luxe

Une dizaine de jeunes ont pénétré dans un magasin de luxe vendredi 11 décembre, à Paris, et se sont emparé en quelques secondes de doudounes et de vestes pour une valeur de 40.000 euros, sous les yeux des employés et du vigile du magasin.

Cette technique, intitulée "Smash and Grab" ("frapper et attraper") est "directement importé des États-Unis", explique Rocco Contento, de l’unité SGP-Police Île-de-France. "Ils jouent sur l’effet de surprise, c’est une histoire de quelques secondes."