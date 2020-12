Le Royaume-Uni, premier pays européen à lancer sa campagne de vaccination

314 jours après la découverte du premier cas sur le sol britanique, la vaccination commence dans le pays. Aujourd'hui, mardi 8 décembre, le Royaume-Uni a commencé à administrer les premières doses du vaccin aux personnes les plus vulnérables. Environ 800 000 doses seront disponibles durant la première semaine et la priorité est donnée aux résidents et employés des maisons de retraites. Le vaccin déployé est celui mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.

Pour Simon Stevens, l'un des dirigeants des services de santé britanniques "Le déploiement de ce vaccin marque un virage décisif dans la lutte contre la pandémie" et le Preminer Ministre Boris Johnson espère bien inverser la tendance des contaminsations. Il reste maintenant à convaincre les Britanniques de l'efficacité et de la non-dangerosité du vaccin.