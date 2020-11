Manon Aubry (LFI) choque en déclarant que l'insulte "sale macaroni" n'est pas raciste envers les immigrés italiens

La députée Manon Aubry (La France Insoumise) et la conseillère régionale d'Île-de-France Florence Portelli (Les Républicains) étaient invitées, ce vendredi 27 novembre, sur Franceinfo TV pour débattre de la loi de sécurité globale.

L'échange s'est tendu au moment où elles débattaient de violences policières, la députée Insoumise lançant à son interlocutrice : "Je m'étouffe : vous parlez de racisme envers vous. Mais savez-vous ce que c'est le racisme ? Ca me fait vomir. Allez vivre dans les quartiers". Interloquée par tant de violence, Florence Portelli a d'abord répondu qu'elle vit en banlieue et est née à Argentueil, avant de témoigner : "Ma mère, qui est immigrée, quand elle est arrivée en France - elle était Italienne -, elle s’est fait traiter de 'sale macaroni'. Ce n'est pas vrai ? Ce n'est pas du racisme ?". Manon Aubry ne répondant pas à cette question, l’ancienne porte-parole de François Fillon a insisté : "Sale macaroni, ce n’est pas une insulte raciste ?" "Non, ce n'est pas une insulte raciste", a insisté Manon Aubry. "C'est déplorable, mais soyons très clair : ceux qui subissent au quotidien les insultes et les contrôles au faciès, ce sont les gens de couleur dans les quartiers", a-t-elle expliqué. "On a tous subi des insultes à un moment ou à un autre", a-t-elle poursuivi en ajoutant que son interlocutrice ne "comprenait pas" le racisme. " "En revanche, vous vous ne comprenez pas que 'sale macaroni' est une injure raciste : je trouve très grave pour une élue de la République d'avoir sorti une anerie pareille", a taclé Florence Portelli.

Devant la polémique, Manon Aubry sur Twitter a décidé de contredire Manon Aubry sur Franceinfo et a écrit : "Sale macaroni" est une insulte raciste dont sont victimes les immigrés italiens. Je suis solidaire de tous ceux qui l'ont subi ou le subiraient. Et de tous ceux qui sont aujourd'hui ciblés en raison de leur origine ou couleur de peau. Le racisme n'a pas sa place en République !"