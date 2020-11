Philippe Juvin : « Il faut cesser la désorganisation de la parole publique »

Le chef des urgences à l'hôpital Georges-Pompidou, le professeur Philippe Juvin, était l’invité de Laurence Ferrari dans LaMatinale sur CNEWS ce jeudi 19 novembre.

Le Professeur Juvin a été interrogé sur l’évolution de la crise du Covid-19 et sur la stratégie du gouvernement. Il a notamment plaidé pour plus de clarté dans les messages adressés aux citoyens :

« Il faut cesser la désorganisation de la parole publique. On ne comprend plus rien et du coup la confiance n’est pas là. Aujourd’hui, il y a deux enjeux, il faut avoir deux stratégies en même temps. Une première stratégie qui est de mettre les moyens pour éviter un troisième confinement. Et deuxièmement, une stratégie pour mettre en place la vaccination quand le vaccin sera là. Il faut que nous soyons prêts […] Quand vous tissez de la confiance, les mesures politiques elles sont acceptées (...) Il faut une stratégie et arrêter la politique de petits pas, balbutiants, au jour le jour. La petite cuisine au jour le jour, ça ne marche pas ».

Philippe Juvin a également été longuement interrogé par Laurence Ferrari sur la stratégie du déconfinement. Il a notamment rappelé l'importance de l'isolement et de la surveillance de l'infection.