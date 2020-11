"Policiers menacés, l’autorité floutée" : retrouvez l’analyse de Jean-Sébastien Ferjou dans "Face à l’info"

Jean-Sébastien Ferjou était invité de l’émission Face à l’info sur CNews ce lundi 16 novembre en compagnie de Christine Kelly, Eric Zemmour, Marc Menant et Eric de Riedmatten.

Le ministre de l’Intérieur a récemment indiqué qu’il serait obligatoire de flouter le visage des policiers qui seraient filmés. Gérald Darmanin a souhaité défendre cette posture de fermeté. Ce projet s’apparente en réalité à une "logique de renoncement", selon Jean-Sébastien Ferjou :

"Nous avons renoncé à vivre dans un pays où les forces de l’ordre soient respectées. Tout simplement. Dans ce pays, les enfants de policiers ou de gendarmes doivent taire la profession de leurs parents. Les policiers ne peuvent plus vivre dans les quartiers où ils travaillent. C’est un espère de renoncement phénoménal".

Dans le cadre du débat, Jean-Sébastien Ferjou a rappelé que des lois existent déjà en l’état pour protéger les policiers (l’article 223-13 du Code Pénal) mais qu’elles n’étaient pas assez appliquées.

Jean-Sébastien Ferjou dénonce dans ce contexte une "inversion des valeurs" et le fait que les forces de l’ordre ne soient plus respectées. Suite à la hausse des agressions et des menaces dont ils sont victimes, les policiers font des signalements auprès du parquet mais le parquet n’intervient pas généralement.

Le directeur de la publication d’Atlantico précise que le gouvernement et que Gérald Darmanin font des constats "qui sont lucides mais la réalité c’est que nous vivons dans un village Potemkine, on fait semblant, et il ne se passe rien".