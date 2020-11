Covid-19 : avec humour, le gouvernement allemand fait l'éloge de la glande

La vidéo commence comme un extrait de documentaire. On y voit un homme d'âge mûr qui raconte son expérience d'un combat... mené à "l'hiver 2020", lorsqu'il avait 22 ans. "Le pays tout entier nous regardait", affirme-t-il. A cet âge, on veut "faire la fête, étudier, rencontrer des gens et boire des coups avec des amis", dit-il, mais le "destin en avait décidé autrement".

Cet hiver c’est celui de la seconde vague de cas de covid-19 dans le monde. "Notre canapé était notre front et notre patience, notre arme", déclame-t-il sur fond de musique tragique, tandis que des images montrent un jeune homme affalé sur son canapé.

Une seconde vidéo montre le point de vue de sa femme. "Si vous me demandez comment nous, les jeunes, avons pu endurer cela et glander chez nous avec tant de courage... Comme on disait à cette époque : à période exceptionnelle, héros exceptionnels".