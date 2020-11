Jean-Luc Mélenchon reconnaît avoir "commis une erreur" lors de la perquisition au siège de LFI

Jean-Luc Mélenchon était invité dans le cadre d'une émission spéciale sur BFMTV. Il a été interrogé sur de très nombreux sujets lors de ce programme.

Lors de cet entretien, Jean-Luc Mélenchon est notamment revenu sur la perquisition au siège de La France Insoumise et sur son attitude face aux policiers. Il reconnaît avoir "commis une erreur" et revient sur les circonstances de cette séquence captée par les médias. Il évoque également un "abus de pouvoir" et une forme "d'injustice".

Jean-Luc Mélenchon a tenu à rappeler l'acharnement médiatique dont il estime avoir été victime à l'époque, la séquence ayant été multidiffusée sur une longue période de temps.

Jean-Luc Mélenchon vient de proposer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 depuis dimanche dernier. Son appel à candidature a été entendu par de nombreux Français qui ont bel et bien signé et lui ont accordé les 150.000 parrainages citoyens.