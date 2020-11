Fermeture des commerces : Gérald Darmanin déplore la démagogie de certains élus

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était invité ce lundi 2 novembre sur RMC et BFMTV. De très nombreux sujets ont été évoqués comme la menace terroriste, la liberté d'expression ou bien encore la sécurité des écoles en cette rentrée scolaire.

Gérald Darmanin a également dévoilé un premier bilan des contrôles liés à la nouvelle phase de confinement. Il y a d'ores et déjà eu "plus de 100.000 contrôles" effectués et 5.000 verbalisations pour non-respect du confinement.

Le ministre de l'Intérieur a aussi évoqué le choix de certains maires pour les commerces de leurs communes malgré le reconfinement. Gérald Darmanin a critiqué la "démagogie" des élus et appelle les maires à plus de responsabilités pour lutter contre le virus.