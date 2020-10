"Quelles sont vos propositions ?" Olivier Véran s'agace face aux députés

Les députés débattaient ce samedi 24 octobre du projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, dans un contexte de rebond de la crise sanitaire. Mais la teneur des débats n'a pas convaincu le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a critiqué les élus de l'opposition refusant de voter le texte : à ceux qui critiquent la façon dans les mesures sont appliquées, il a rétorqué : "J’ai l’impression que l’on dit ‘la maison brûle’ mais on va d’abord débattre de la couleur du Canadair”". Et "à ceux qui considèrent que les mesures ne sont pas bonnes, je dis et je redis : dites-nous quelles sont vos propositions. Comment comptez-vous protéger la vie des Français et lutter contre ce virus ?"

Il a ensuite rappelé que de nombreux pays prenaient des mesures similaires et, s'il a admis que "le ministère n’est pas le ministère des sciences infuses", il a appelé les députés à faire des propositions constructives pour lutter contre l'épidémie. La députée Insoumise Danièle Obono en a ainsi pris pour son grade : "Tremble Covid, on va nationaliser une entreprise qui produit de l'oxygène. Tremble Covid, on va annuler la dette des Etats", a ironisé le ministre.