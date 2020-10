Marine Le Pen critique la stratégie du gouvernement face à la pandémie de Covid-19

Marine Le Pen a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin ce mardi 13 octobre sur RMC et BFMTV. Selon la présidente du Rassemblement national, le gouvernement navigue à vue sur le dossier de la crise sanitaire.

La présidente du Rassemblement national a été interrogée sur l'éventuelle mise en place d'un couvre-feu :

"Les restrictions, c'est quand on a tout raté".

Marine Le Pen a dénoncé les failles et les erreurs du gouvernement sur la gestion de l'épidémie.

"Pendant des mois, on nous a dit que les masques étaient inutiles et que, même, ils étaient dangereux, (...) brutalement on nous a dit qu'il fallait les porter, (...) pendant des mois on a dit que les jeunes ne risquaient rien, (...) maintenant on nous dit que ce sont les jeunes qui risquent parce qu'ils sont les vecteurs de contamination".

La présidente du Rassemblement national estime que "ces injonctions contradictoires (...) aggravent la perte de confiance dans les demandes du gouvernement".