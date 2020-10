Dans le sud-est, la tempête Alex fait des ravages

À Saint-Martin-Vésubie, on ne s'attendait pas à ce que la tempête passe et pourtant en 24 heures, les pluies ont atteint des records le Var et les Alpes-Maritimes ce qui a provoqué des crues exceptionnelles.

Suite à cela, un petit pont routier enjambant la rivière Vésubie, un affluant du fleuve Var, s'est effondré hier après-midi. Le niveau de la rivière est passé de 0,55 mètre à plus de 8 mètres en seulement quatre heures selon VIgicrues.

Dans la commune, le député Eric CIotti indique que les dégats sont considérables et qu’il y est « tombé 235 mm d’eau en quelques heures ».