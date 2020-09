Inondations dans le Gard : deux personnes disparues et d'importants dégâts

Le Gard panse ses plaies au lendemain de pluies diluviennes qui se sont abattues dans les Cévennes. Plusieurs communes ont subi de gros dégâts, dont Anduze et Saint-Jean-du-Gard ou Valleraugue, et deux personnes sont portées disparues. La première est une aide-soignante dont le véhicule a été repéré dans le lit du fleuve à Pont d'Hérault ce dimanche. Cette femme a été vue au volant de sa voiture par des témoins de la scène lorsqu'elle a été emportée. Elle effectuait une tournée dans ce secteur. Le second disparu est un trailer qui se trouvait vers Pont d'Hérault.

En raison des intempéries, le réseau de distribution d'eau a été affecté et de l'eau potable a été acheminée dimanche par des véhicules 4x4 vers Valleraugue et Saint-André de Majencoules, ont précisé la sécurité civile et la préfecture.