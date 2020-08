Le Liban attend le verdict du procès de l'assassinat de Rafic Hariri

Le Tribunal spécial pour le Liban, soutenu par les Nations unies, doit prononcer ce mardi son verdict à l'encontre de quatre membres du Hezbollah libanais accusés d'avoir comploté pour commettre une attaque à la bombe ayant coûté la vie à l'ancien Premier ministre Rafik Hariri et 21 autres personnes en février 2005.

Chef de file de la communauté sunnite,Rafik Hariri avait des liens étroits avec les pays occidentaux et notamment les États-Unis, et était considéré comme une menace pour l'influence de l'Iran et de la Syrie au Liban.

Le 14 février 2005 à Beyrouth, date de son assassinat, a plongé le Liban dans une profonde crise, provoquant le retrait des troupes syriennes et ouvrant la voie à des années de confrontation entre les différents courants politiques du pays.

Le Hezbollah, mouvement armé chiite soutenu par l'Iran, a nié toute implication dans l'attaque à la camionnette piégée.

Attendue il y a deux semaines, la décision du TSL avait été repoussée après l'explosion survenue au Liban en début de mois.

Les quatre suspects, jugés par contumace, encourent des peines d'emprisonnement à perpétuité.