Roselyne Bachelot précise que le Puy du Fou n’a bénéficié d’"aucun passe-droit"

Le Puy du Fou a été autorisé à accueillir jusqu'à 9.000 personnes ce week-end pour un spectacle en dépit des restrictions liée à l'épidemie de Covid, selon ce reportage de la rédaction de CNews. Le parc "n'a bénéficié d'aucun passe-droit", selon des précisions ce dimanche de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Elle s’est confiée à la rédaction du Parisien :

"Je comprends l'émotion et la colère des professionnels et des artistes qui ont dû annuler leurs activités et c'est un véritable crève-coeur. Le parc du Puy du Fou n'a bénéficié d'aucun passe-droit. Il n'y a aucun fait du prince. Le préfet de la Vendée a examiné les dispositions du protocole sanitaire présenté par les organisateurs et fait en lien avec l'Agence régionale de santé. Par ailleurs, le Puy du Fou n'est pas comparable aux salles et aux festivals culturels. La capacité initiale est énorme et peut permettre d'envisager d'accueillir 9.000 personnes en respectant la distanciation".

Le Premier ministre Jean-Castex a prolongé cette semaine et ce jusqu'au 30 octobre l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes, sauf dérogation préfectorale.

Vendredi, la préfecture de Vendée a pris un arrêté autorisant le Puy du Fou à accueillir jusqu'à 9.000 personnes pour son spectacle nocturne, la Cinéscénie, le samedi 15 août.

Cette décision a suscité l’incompréhension au sein du monde de la culture et chez de nombreux organisateurs de festivals.