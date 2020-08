Beyrouth : une association réunit les victimes de l'explosion avec leurs animaux de compagnie

Plus d'une semaine après la gigantesque explosion du port de Beyrouth, qui a dévasté une grande partie de la capitale libanaise, plus de 280 bénévoles de l'association Animals Lebanon se sont donné pour mission de secourir les animaux piégés dans les décombres ou cachés dans les immeubles. Ils s'occupent aussi des animaux blessés et de ceux dont les propriétaires sont morts. Par chance, ils parviennent parfois à réunir les animaux sauvés avec leurs propriétaires.