Journée internationale du chat : dix choses que vous ne savez peut-être pas sur votre compagnon à quatre pattes

Le 8 août est la journée internationale du chat. Cette journée a été créée en 2002 à l'initiative du Fonds international pour la protection des animaux (IFAW) dans le but d'encourager aussi bien les propriétaires de chats que les passionnés des félins à les célébrer et à en prendre soin. C'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces animaux qui sont de plus en plus nombreux à partager nos vies.