Covid-19 : les habitants et les touristes sont privés des Fêtes de Bayonne

Les fêtes de Bayonne devaient se tenir jusqu’à dimanche. Elles ont été annulées à cause du coronavirus. Selon ce reportage de CNews, les Bayonnais et les touristes sont tristes de ne pas pouvoir participer à cet événement populaire et festif dans le Sud-Ouest de la France. Les commerces, les bars et les restaurants ferment dorénavant à 23h lors de cette période particulière qui devait correspondre aux traditionnelles Fêtes de Bayonne.

Les autorités appellent notamment les jeunes à la plus grande prudence. Une partie de la jeunesse est susceptible de se retrouver dans des soirées festives entre amis ou dans des bars malgré l'annulation des Fêtes. Les rassemblements festifs pourraient favoriser les contaminations.