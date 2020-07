Lampedusa : les arrivées de migrants se poursuivent alors que les autorités luttent contre la Covid-19

Selon des informations d'Euronews, la pandémie de Covid-19 ne dissuade pas les migrants de tenter de rejoindre l'Europe. Au moins 100 personnes ont encore débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa en ce début de semaine.

Face aux risques liés à la pandémie de coronavirus, des mesures sanitaires sont prises. Des fonctionnaires italiens vérifient la température avant que les demandeurs d'asile soient transférés dans un centre d'accueil. Ce site, d'une capacité d'accueil de 95 personnes, est régulièrement débordé par l'afflux de migrants.

L'isolement des personnes atteintes par le coronavirus sont extrêmement délicates dans ces conditions. Selon des informations d'Euronews, le maire de Lampedusa, Salvatore Martello, affirme que l'île ne peut pas faire face :

"Ce n'est pas vrai, il n'y a pas moins de migrants qu'avant, il y a plus de débarquements que jamais, et ils arrivent sur des bateaux plus petits. Nous ne voyons plus de débarquements avec quatre cents ou deux cents personnes à la fois, mais quand vous avez 20 débarquements avec 10, 20 ou 30 personnes, c'est ingérable, à devenir fou".