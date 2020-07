14 juillet 2020 : revivez l'intégralité du feu d'artifice de Paris

Le feu d'artifice de Paris a une nouvelle fois été tiré depuis la Tour Eiffel ce 14 juillet 2020. Un large périmètre de sécurité et des restrictions ont été mis en place pour éviter les attroupements et les risques de contaminations face à la menace du coronavirus. Les Franciliens étaient pourtant nombreux à vouloir assister au spectacle le long de la Seine et sur l’esplanade des Invalides.

La mairie de Paris a souhaité faire de ce feu d'artifice "le symbole de la résilience de notre capitale et de notre Nation et un hommage à tous les héros du quotidien qui ont œuvré pendant la durée de l’épidémie."

Des restrictions d’accès avaient été mises en œuvre dès 11h sur le Champ-de-Mars et à compter de 16h autour du site du Trocadéro et sur le pont d’Iéna. Plusieurs stations de métro étaient également fermées au public.

Le concert de Paris a été maintenu sur le Champ-de-Mars en début de soirée. En raison du contexte sanitaire actuel, il s'est déroulé à huis clos. Le concert s'est fait sous la direction de la cheffe d’orchestre Eun Sun Kim. L’Orchestre National de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France, sans oublier plusieurs grands solistes internationaux, étaient présents pour ce spectacle diffusé sur France.

Dans la plupart des villes de France, les festivités du 14 juillet ont été réduites en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.