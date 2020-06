Convention citoyenne pour le climat : retrouvez l'intégralité du discours d'Emmanuel Macron

Alors que les élections municipales ont été marquées par une vague verte avec l'élection de nombreux écologistes, Emmanuel Macron a reçu lundi à l'Elysée les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat.

A cette occasion, Emmanuel Macron a prononcé un discours et a dévoilé un certain nombre de mesures sur la question de l'environnement et de la transition écologique.

Le chef de l'Etat a notamment annoncé que 15 milliards d'euros supplémentaires allaient être injectés sur une période de deux ans pour la "conversion écologique" de la France.

Emmanuel Macron a donc décidé de retenir 146 propositions sur les 149. Le chef de l'Etat a indiqué qu'il allait transmettre au gouvernement ou au Parlement, ou encore soumettre à référendum "la totalité des propositions à l'exception de 3 sur 149".

Certaines seront décidées dès la fin juillet, d'autres seront intégrées au plan de relance. La plupart feront l'objet d'un "projet de loi spécifique" multi-mesures en septembre.