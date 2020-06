Covid-19 : Didier Raoult estime que "la bouffée épidémique est passée" avant de menacer de quitter le plateau

Après son audition devant la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale, le professeur Didier Raoult était invité sur BFMTV et RMC ce jeudi matin. Le directeur général de l'IHU Méditerranée Infection a répondu aux nombreuses questions de Jean-Jacques Bourdin.

Le professeur Didier Raoult a précisé sur BFMTV et RMC que "la bouffée épidémique est passée, elle est derrière nous." Il a affirmé qu'il était à l'heure actuelle impossible de prédire l'évolution future du Covid-19 :

"La bouffée épidémique est passée, elle est derrière nous. Ce qui se passera à l’avenir j’en sais rien, il est naturel que la vie normale reprenne son cours plus ou moins rapidement. Ça s’est fait progressivement, la vie doit reprendre son cours".

Didier Raoult a évoqué la possible évolution du virus :

"On ne sait jamais quelle forme elle va prendre, mais elles finissent toujours par s’arrêter, même les pires. La forme est variable en fonction des différents microbes, pour celle-là c’est la forme de toutes les infections coronavirus saisonnières. C’est une forme en cloche, comme la grippe".

La question de la saisonnalité de la Covid-19 a également été évoquée par Didier Raoult lors de l’une de ses réponses après une question de Jean-Jacques Bourdin :

"C’est une illusion européenne, les maladies que nous avons découvertes et qui sont saisonnières l’hiver, on pensait que c’était lié au froid. Et ce n’est pas vrai. En Afrique il y a la grippe en été, c’est une observation limitée par les Européens de l’hémisphère nord".

L'entretien a aussi été "mouvementé" et houleux entre Jean-Jacques Bourdin et le professeur Didier Raoult vers la dixième minute sur la question de la mortalité des patients. Le professeur Raoult a repproché à Jean-Jacques Bourdin l'emploI de certains termes et à d'accusations sur le fait de "tuer des patients". Didier Raoult a alors demandé à Jean-Jacques Bourdin s'il avait déjà soigné quelqu'un dans sa vie.

Après cet échange tendu, l'entretien a pu finalement se poursuivre entre Jean-Jacques Bourdin et Didier Raoult.