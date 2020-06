Les ultimes préparatifs avant la réouverture tant attendue de la tour Eiffel pour le 25 juin

Après des mois de fermeture suite à l’épidémie de Covid-19 et au confinement, la tour Eiffel se prépare à accueillir ses nouveaux visiteurs comme le montre ce reportage de la rédaction du Parisien. L’un des monuments les plus visités de Paris va réouvrir dès le 25 juin prochain.

Depuis plusieurs semaines des responsables et des ouvriers sont mobilisés afin de remettre en état le plus beau monument de Paris. Des marquages au sol sont notamment positionnés afin de respecter les gestes barrières contre le coronavirus et la distanciation sociale.

La tour Eiffel accueille 23.000 visiteurs en moyenne par jour. Une réduction de 50% du prix du billet d'entrée sera d’ailleurs proposée pour les enfants de 4 à 11 ans. En lien avec la Ville de Paris, des artistes de spectacle vivant seront également invités à se produire.