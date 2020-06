15.000 manifestants à Paris contre le racisme et les violences policières

Environ 15.000 personnes, selon la police, se sont rassemblées samedi à Paris pour une manifestation non autorisée mais tolérée par les autorités. Organisée par le comité "La Vérité pour Adama", cette mobilisation qui réunissait des jeunes de banlieue, des étudiants, des militants de l’ultra-gauche, et des militants indigénistes ou islamistes, cette mobilisation s'est déroulée principalement dans le calme, bien que des injures antisémites aient été entendues et que des tensions ont eu lieu en fin d'après-midi, entre des antifas et la police.

La manifestation a été marquée par une action du groupe Génération Identitaire, qui a déployé une banderole sur un immeuble appelant à la justice pour les victimes de racisme anti-blanc. Les 12 militants identitaires ont été arrêtés et placés en garde à vue.