Il sauve une biche de l'étreinte d'un python... et déclenche un débat sur la sélection naturelle

Et vous, comment auriez-vous réagi ? Un photographe animalier, Vineet Vashist, a déclenché un véritable débat sur Internet en partageant sur Twitter les images d'un combat entre un python et une jeune biche. On y voit un serpent qui a pris le dessus sur une jeune biche et est en train de étouffer. Un homme intervient et parvient à faire fuir le serpent et sauver la biche.

La vidéo, vue plus de 4,5 millions de fois sur Twitter, a déclenché une avalanche de commentaires. La plupart des commentaires étaient favorables à l'intervention de l'homme, mais d'autres soulignent qu'il a privé le python de nourriture...