Retrouvez l’intégralité de l’entretien de Didier Raoult sur BFMTV

Le professeur Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille, a accordé un long entretien à BFMTV. Il a répondu aux très nombreuses questions des journalistes Ruth Elkrief et Margaux De Frouville.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et du débat sur l’hydroxychloroquine, l’infectiologue et professeur de microbiologie Didier Raoult a répondu longuement aux questions des journalistes de BFMTV dans le cadre de cet entretien diffusé dans la soirée de jeudi. Le débat sur la personnalité du professeur Raoult, la controverse sur la récente étude publiée dans la revue The Lancet, l’emballement sur l’hydroxychloroquine ou bien encore la stratégie du gouvernement face à l’épidémie étaient notamment au cœur de ces échanges et de cet entretien entre le professeur Raoult et les journalistes Margaux De Frouville et Ruth Elkrief.

Retrouvez également la dernière vidéo de Didier Raoult, publiée sur le compte Youtube de l’IHU Méditerranée :

Retrouvez aussi le reportage de France 3 Provence-Alpes Côte d'Azur sur l'IHU Méditerranée à Marseille et sur le professeur Didier Raoult :