Rachida Dati défend son projet pour Paris et critique la décision d’Agnès Buzyn de se maintenir au second tour

Rachida Dati, la candidate Les Républicains à Paris, était invitée ce jeudi 4 juin dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin. Elle a pu aborder de nombreux sujets comme la campagne des municipales, son projet pour Paris, la nécessité de transformer Paris face aux projets d’Anne Hidalgo, le thème des alliances ou bien encore sur d’éventuels contacts avec le président de la République Emmanuel Macron.

Rachida Dati a également été interrogée sur la récente décision d'Agnès Buzyn de maintenir sa candidature à la mairie de Paris après les polémiques et son départ du ministrèe de la Santé, en pleine crise du coronavirus et suite à l'affaire Griveaux. Rachida Dati a estimé que l'ancienne ministre de la Santé n'aurait "pas du revenir" dans la course :

"C'est toujours facile de dire "à votre place, je fais". Simplement, le commentaire que je fais, c'est qu'elle ne devait pas revenir dans cette campagne".

Le second tour des élections municipales va se dérouler le 28 juin prochain.