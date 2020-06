"Star des maladies infectieuses" : Didier Raoult revient sur la récente étude de la revue The Lancet

La nouvelle vidéo du professeur Didier Raoult, dévoilée ce 2 juin sur le compte YouTube de l’IHU Méditerranée et sur les réseaux sociaux, fait à nouveau couler beaucoup d’encre. Dans le cadre de cette vidéo, Didier Raoult revient notamment sur l’épidémie de coronavirus et sur la polémique liée à la récente étude de la revue The Lancet, basée sur le big data.

Le professeur Raoult revient donc sur cette étude internationale ayant critiqué l’utilisation de l’hydroxychloroquine. Sa dernière vidéo est intitulée "#LancetGate. Les Pieds nickelés font de la science".

Didier Raoult a tenu à revenir sur ses travaux personnels et sur sa méthode de travail à l’IHU Méditerranée à titre de comparaison par rapport à la méthode de cette étude. En revenant sur la polémique liée à l'efficacité ou à la nocivité de la chloroquine, le professeur Raoult a tenté de faire le bilan de la situation actuelle en France et à l’échelle de la planète sur l’emballement médiatique et politique autour de cette molécule :

"Les vraies élites, c’est nous. Il y a une haine de l’élite. […] On s’est mis à détester l’élite, c’est une erreur. […] Moi je suis une star des maladies infectieuses. […] Ce pays a des crises de temps en temps pendant lesquelles il veut décapiter ses élites. […] C’est les deuxièmes couteaux qui sont contre moi […] Les comités éditoriaux ne sont pas dirigés par les stars, mais par les gens qui n’ont pas réussi dans le métier".

Le 25 mai dernier, l’étude publiée dans The Lancet avait mis à mal le remède à base d’hydroxychloroquine qui a propulsé le professeur Didier Raoult sur le devant de la scène publique.

Depuis sa publication, cette étude soulève de nombreuses questions au sein des scientifiques et aux yeux du professeur Raoult.

Didier Raoult est revenu également dans la deuxième partie de cette vidéo sur les raisons pour lesquelles les enfants étaient moins touchés par le coronavirus, notamment sur la question de l’immunité et des anticorps.

Didier Raoult a également tenu à défendre ses travaux dans l’ultime partie de la vidéo et sur le climat au sein de la communauté scientifique et de la société française face à la critique des élites.

