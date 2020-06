Il y a 67 ans, la reine Elizabeth II était couronnée

Le 2 juin 1953, il y a 67 ans jour pour jour, le monde entier suivait le couronnement de la reine Elizabeth II, âgée de 27 ans. La cérémonie s’est déroulée à l'abbaye de Westminster. Elizabeth II régnait déjà sur le Royaume-Uni depuis la mort de son père, le roi George VI, en février 1952.

Cet événement a rassemblé 3 millions de personnes dans les rues de Londres et près de 20 millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Ce couronnement étant le premier événement mondial majeur à être diffusé à la télévision sur la planète entière. Il s'agissait également du premier couronnement britannique à être diffusé à la télévision, dans son intégralité.

Ces dernières semaines et ces derniers mois, la reine Elizabeth II a tenu à saluer le courage des Britanniques et du personnel soignant lors de la phase de confinement et face à la crise du Covid-19 à l'occasion d'allocutions diffusées à la télévision.