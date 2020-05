Les images de la réouverture du Printemps Haussmann à Paris

Le Printemps Haussmann a pu rouvrir ce jeudi 28 mai à Paris. Les premiers clients étaient au rendez-vous dans les allées. Des mesures sanitaires sont dorénavant respectées.

Le magasin, qui devait initialement rester fermé jusqu'au 10 juillet, a obtenu gain de cause devant la justice.

Les Galeries Lafayette vont pouvoir ouvrir leurs portes ce samedi également pour le plus grand bonheur des amateurs de shopping.

Reste à savoir si l’affluence et si les clientes et les clients reviendront nombreux dans les prochains jours et les prochaines semaines.