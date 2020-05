L’Inde fait face à une invasion de criquets

Après le coronavirus et le cyclone Amphan, l’Inde est touchée par une invasion de criquets. Les insectes ravagent les parcelles des agriculteurs locaux. D’énormes essaims de criquets pèlerins ont envahi le ciel du nord et du centre de l’Inde ces derniers jours. Ces insectes migrateurs ont été observés dans les grands Etats de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh et du Rajasthan. Afin de tenter de contenir les essaims, des pesticides ont été utilisés.

Selon des informations du Huffington Post, un seul kilomètre carré d’essaim peut contenir jusqu’à 80 millions d’adultes qui consomment en une journée la même quantité de nourriture que 35.000 personnes.

D'après des précisions du ministre de l’Agriculture indien, 88% des terres agricoles en Inde ont été touchées par les criquets lors de la précédente invasion, l’année dernière, en 2019. Plus d’un tiers des récoltes avait été alors perdu.

Les essaims de criquets font des ravages en Afrique de l’Est, au Moyen-Orient et en Asie du Sud généralement. En dévorant des pans entiers de récoltes, les criquets peuvent aggraver la question de la sécurité alimentaire des régions concernées.